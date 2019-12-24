شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يستقر إيجابياً قبيل عطلة "الكريسماس" في الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو إيجابي مع استمرار تحول المستثمرين نحو أسواق الأسهم التي حققت مستويات قياسية، وذلك قبيل عطلة أعياد الميلاد "الكريسماس".



وتشهد "وول ستريت" اليوم جلسة مختصرة مع استعداد المستثمرين للاحتفال بأعياد الميلاد "الكريسماس" في أمريكا وبريطانيا وأللمانيا وفرنسا وأستراليا وكندا يوم الأربعاء، وسوف تعود أغلبها للعمل يوم الخميس.

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ومن جانبه، صرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأنه سيشهد جلسة التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع نظيره الصيني "شي جين بينج" أوائل العام المقبل في مراسم احتفالية.



وكان "ترامب" قد أشاد بما تم التوصل إليه من تقدم على صعيد الملف التجاري مع بكين، لكنه أعرب عن قلقه إزاء ملفي كوريا الشمالية وهونج كونج.



وعلى صعيد التعاملات، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:04 بتوقيت جرينتش عند 97.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.8 نقطة بينما كان أقل مستوى عند 97.6 نقطة.