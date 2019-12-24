شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعزز مكاسبه..و"برنت" يرتفع أعلى 67 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم وعززت مكاسبها بدعم من تصريحات وزير الطاقة الروسي واستقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية قبيل عطلة رسمية.



وأكد وزير الطاقة الروسي "ألكساندر نوفاك" على استمرار تعاون موسكو مع منظمة "أوبك" في إعادة التوازن للسوق ودعم الأسعار.



وفي سياق متصل، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:41 بتوقيت جرينتش عند 97.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.8 نقطة بينما كان أقل مستوى عند 97.6 نقطة.

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وسوف تغلق أسواق الأسهم والسندات في الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا عطلة رسمية للاحتفال بأعياد الميلاد.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سعر "ويست تكساس" بحلول الساعة 17:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إإلى 60.9 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 61.1 دولار وأقل سعر عند 60.4 دولار.



وصعد "برنت" بنسبة 1.1% إلى 67.1 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 67.2 دولار وأقل سعر عند 66.3 دولار.