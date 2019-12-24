شكرا لقرائتكم خبر عن الوزراء السعودي يقر تعديل نظام ضريبة الدخل والقيمة المضافة والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس الوزراء السعودي خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، تعديل عدد من نصوص نظام ضريبة الدخل.
وجاء القرار بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى.
وشملت التعديلات بعض مواد نظام ضريبة القيمة المضافة، ونظام الضريبة الانتقائية، وذلك بإحلال نص محل كل من النصوص النظامية المشار إليها في الفقرات (1) و(2) و(3) أعلاه يقضي بأنه "يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه وفقاً لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية".
يشار إلى أن الهيئة العامة للزكاة والدخل بالسعودية بدأت في مطلع الشهر الجاري تطبيق ضريبة 50% من سعر بيع التجزئة للمستهلك النهائي للسلع الانتقائية على المشروبات المحلّاة ذات الضرر على الصحة.
وتتوقع وزارة المالية السعودية بحسب بيان سابق أن تبلغ الإيرادات من الضريبة المضافة والضريبة الانتقائية 57 مليار ريال في العام 2019.
وحسب بيان الوزارة عن موازنة العام 2019 من المتوقع أن تصل إيرادات المملكة من ضريبة القيمة المضافة نحو 47 مليار ريال في عام 2019 م مقابل 45.6 مليار ريال متوقعة في عام 2018م، والتي بدروها تزيد وبنسبة 101.5% عن المقدر في الميزانية، وهو ما يرجع إلى تسجيل معدل التزام سداد الضريبة من المكلفين بأكثر من المتوقع خال العام الأول للتطبيق.
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