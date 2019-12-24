شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أغنى رجل في آسيا يضيف 17 مليار دولار لثروته في 2019 والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 7:56 مساءً, 24 ديسمبر 2019 م
المناطق - وكالات
أضاف رجل الأعمال الهندي، موكيش أمباني، أغنى رجل في آسيا، 17 مليار دولار إلى ثروته في عام 2019 حتى 23 كانون أول (ديسمبر) الجاري، بحسب “الألمانية”.
وأوضح مؤشر المليارديرات لوكالة “بلومبيرج” للأنباء أنه بهذه الإضافة، بلغت ثروة أمباني نحو 61 مليار دولار.
وفي المقابل، نمت ثروة جاك ما، مؤسس مجموعة “علي بابا” بقيمة 11.3 مليار دولار، بينما خسر جيف بيزوس، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون 13.2 مليار دولار من ثروته.
يذكر أن موكيش أمباني، من مواليد عام 1957، وهو واحد من أغنى الشخصيات في العالم، ورئيس مجلس إدارة شركة Reliance Industries.
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