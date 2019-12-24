اليونان تتجه الى استدانة 8 مليارات يورو العام المقبل

تسعى اليونان لاستدانة ما بين اربعة وثمانية مليارات يورو في 2020، وفق ما أفادت وكالة الدين الوطنية، في نهاية عام انخفضت خلاله معدلات الفائدة التي كانت مرتفعة بشكل كبير.
وتوقعت الوكالة ان تنخفض أعباء الديون الإجمالية من 181 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي (335 مليار يورو) في 2018 إلى 173 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي (329 مليار يورو) في 2019.
وحققت اليونان تسعة مليارات يورو من بيع سندات في 2019، بحسب ما أفادت الوكالة في تقرير بشأن استراتيجية التمويل.
وبموجب الصيغة النهائية لخطة إنقاذها، على اليونان تحقيق فائض أولي في موازنتها تبلغ نسبته 3,5 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي حتى العام 2022 وما معدله 2,2 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي حتى 2060.
وفي آخر موازنة وضعتها، توقعت أثينا فائضًا أوليًا نسبته أكثر بقليل من 3,5 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي في 2020.
وبلغت احتياطاتها النقدية نحو 32 مليار يورو نهاية أيلول/سبتمبر 2019، أي ما يعادل أكثر من أربع سنوات من آجال استحقاق الديون، بحسب الوكالة.
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