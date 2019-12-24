سابك تقدم دراسات جدوى مجانية للمستثمر السعودي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي شهاب - الدمام

أكد مدير الإنشاء والتقييم الاستراتيجي بوحدة تطوير المحتوى المحلي والأعمال المحلية في شركة «سابك» غنام الغنام، أن الشركة على استعداد للدخول مع المستثمر بالمشروع في حال عدم قدرته على التغطية الكاملة لتكاليف المشروع.

وأوضح أن «سابك» تدعم المستثمر للفرص التي تطرحها من خلال دراسة الجدوى الأولية والتفصيلية، مشيرا إلى أن دراسة الجدوى تقدمها «سابك» مجانا للمستثمر السعودي، محذرا من الاستعانة بدراسة الجدوى الجاهزة نظرا لاختلاف التوقيف الزمني للدراسة، فضلا عن اختلاف الظروف السائدة في الفترة الماضية عن الزمن الحالي.

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وذكر خلال لقاء أمس بعنوان «مشروع الشهادة الاحترافية لتأهيل المستثمر الصناعي» نظمته غرفة الشرقية، أن الشركة تدعم الأفكار التي يمكن تحويلها إلى منتجات صناعية، حيث تقدم الشركة الاستشارات التقنية، حيث إن معظم الصناعات بالمملكة تتطلب شريكا تقنيا، فضلا عن تقديم الاستشارة في اختيار التقنية.

بدوره لفت عضو لجنة الصناعة والطاقة بغرفة الشرقية عبدالله الصانع إلى وجود حراك على الفرص المتاحة للصناعة الوطنية في المشاريع الكبيرة، متوقعا حصد ثمار هذا التحرك في المستقبل.

وأشار إلى أن مبادرة «نساند» التابعة لشركة سابك تولي أهمية كبيرة للمحتوى المحلي من خلال فرض الصناعة الوطنية على جميع مشتريات الشركة، مبينا أن هيئة الصادرات تقوم بدور كبير لخدمة المصانع لزيادة التصدير، كما تقدم خدمات لتوفير البيانات للمصانع الراغبة في التصدير، من خلال الآليات المثالية للتصدير والأنظمة المتبعة في البلدان الخارجية.

وذكر أن وزارة التجارة والاستثمار توفر معلومات وافية عن الاستثمارات والأوضاع المختلفة في مختلف الدول، تتضمن ما يتعلق بقضايا الإغراق، بالإضافة لمتابعة إغراق الأسواق المحلية بالسلع الرخيصة.