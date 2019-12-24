لا عمليات استقرار سعري على سهم أرامكو حتى الآن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

أكدت شركة أرامكو السعودية أنه لم يتم تنفيذ أي عمليات استقرار سعري حتى أمس. وأوضحت «أرامكو»، في بيان أمس أنها تسلمت إشعارا إلحاقيا من مدير الاستقرار السعري، شركة جولدمان ساكس العربية السعودية، فيما يخص الطرح العام الأولي من أسهم المصدر الذي يتضمن الإعلان الثاني خلال مدة الاستقرار السعري.

وقالت أرامكو إن الإعلان تضمن عدم تنفيذ أي عمليات استقرار سعري حتى الآن (24 ديسمبر 2019).

Advertisements

وأضافت أن احتمالية قيام جولدمان ساكس بعملية الاستقرار السعري للأوراق المالية ستتم وفقا للتعليمات الخاصة بتنظيم آلية الاستقرار السعري للطروحات الأولية.

وكانت «أرامكو» أعلنت في 17 ديسمبر الحالي أنه لم يتم تنفيذ أي عمليات استقرار سعري. وتم إدراج وبدء تداول أسهم «أرامكو السعودية» الأربعاء 11 ديسمبر 2019.

وتمثل الفترة الواقعة ما بين 11 ديسمبر 2019 و9 يناير 2020 بـ «مدة الاستقرار السعري». وتنتهي مدة الاستقرار السعري في تاريخ أقصاه نهاية يوم عمل 9 يناير 2020.

ومنح المساهم البائع مدير الاستقرار السعري «جولدمان ساكس العربية السعودية» خيار شراء من أجل السماح له بتنفيذ العمليات المتعلقة بالاستقرار السعري، والذي يستطيع بموجبه شراء 450 مليون سهم إضافي بحد أقصى من المساهم البائع، والتي تمثل 15 % من إجمالي حجم الطرح بسعر الطرح النهائي خلال فترة تبدأ من تاريخ تداول أسهم الطرح في السوق المالية السعودية «تداول» وتنتهي في موعد لا يتجاوز 30 يوما تقويميا بعد ذلك. وفي حال ممارسة خيار الشراء بشكل كامل سيكون حجم الطرح الكلي 3.45 مليارات سهم بقيمة 110.4 مليارات ريال.