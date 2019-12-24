9 يناير آخر موعد لتسجيل المنشآت في نشاط كشف تسربات المياه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة 9 يناير المقبل كآخر موعد لتسجيل الشركات والمؤسسات في برنامج التأهيل لممارسة نشاط تدقيق المياه وكشف تسرباتها ورفع كفاءة الترشيد، بعد تبني الوزارة لتطوير النشاط، حيث لن يسمح لأي شركة بعد تطبيق الممارسات الجديدة بالعمل على كشف التسربات دون الحصول على شهادة التأهيل اللازمة من الوزارة بعد اجتياز البرنامج الجديد المؤهل للعمل في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية والزراعية والمشاريع الحكومية، فيما حددت مطلع مارس موعدا لإظهار نتائج الشركات المتأهلة وإطلاق النشاط.

توفير 30% من الهدر

وذكر نائب المشرف العام لوحدة الشؤون التنظيمية بوزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس مشاري الفاضل، في ورشة عمل بغرفة الشرقية، أن توجه الوزارة الجديد في تأهيل المدققين على تسربات المياه ورفع كفاءة ترشيد الاستهلاك جاء بعد عظم خطر التسرب على الثروة المائية بالمملكة، مشيرا إلى أن المشروع سيوفر على الدولة والمواطن 30% من تكاليف إنتاج المياه، وهو ما يكفي لإنشاء محطة أو محطتين للمياه.

إدارة موقتة للملف

ولفت إلى أن الوزارة ستدير ملف نظام تدقيق المياه وكفاءة الاستهلاك لمدة عام قبل قيام «المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه» الذي هو الآن في إجراءات الاعتماد النهائية من قبل الجهات العليا، حيث سيتولى المركز بعد إنشائه تأهيل الشركات والمؤسسات ويمنحها التراخيص وفق إجراءات واشتراطات ومعايير أكثر احترافية.

التسرب مسؤولية المستفيد

وأوضح أن مسؤولية التسربات ستكون مستقبلا على المستفيد، بعد أن أعطت الشركة الوطنية للمياه الفرصة لمن يثبت وجود تسربات مائية أدت إلى صدور فاتورة استهلاك عالية للتظلم لمعالجة وتسوية مبلغ الفاتورة، حيث تعوض الدولة شركة المياه نظير هذه المعالجة، وعلى المستفيد وضع حلول للتسربات وتركيب أجهزة مرشدة حتى لا يقع في المشكلة نفسها، حيث سيتحمل المسؤولية على سوء التصرف مع التسربات المائية وعدم استخدام الأجهزة والأدوات المرشدة للمياه.

تغيير مليوني عداد

وأفاد بأن برنامج تدقيق كشف التسربات وكفاءة ترشيد المياه يقع ضمن خطة متكاملة لمستهدفات الرؤية الوطنية للحفاظ على الثروة المائية الوطنية بدأت بالتحول إلى العدادات الالكترونية كبديل عن الميكانيكية، وتم تغيير أكثر من مليوني عداد، ثم في الحملة الوطنية للترشيد تحت عنوان «قطرة» لدعم سلوك الترشيد للمياه عبر كفاءة الاستخدام والتعامل جديا مع خطورة التسربات المائية في المنازل والمنشآت، وهو الذي أطلقت عليه الوزارة «تدقيق نظام المياه» ليكون أشمل من كشف التسربات ويشمل كفاءة الاستهلاك.

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