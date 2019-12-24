100 مليار استثمارات استقطبتها رأس الخير الصناعية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أسهمت الخطط التطويرية الصناعية في مدينة رأس الخير في استقطاب استثمارات من القطاعين العام والخاص في الوقت الراهن بقيمة إجمالية تبلغ 100 مليار ريال، تشمل خمسة قطاعات رئيسة هي: صناعة الفوسفات، وصناعة الألمنيوم، وصناعة النحاس والزنك، وصناعة الحديد، إضافة إلى الصناعات التعدينية الأخرى التي منها صناعة الزجاج والبولي سيليكون.

وتمثل الصناعات التعدينية في مدنية رأس الخير التي أسندت مهمة تطويرها وإدارتها إلى الهيئة الملكية بالجبيل وينبع لإعداد خطط التطوير الصناعي ورسم الأهداف والتوسع المستقبلي بمعية الشركاء الاستراتيجين، لإنشاء مدينة للصناعات التعدينية، الأمر الذي أسهم في جعل مدينة الجبيل الصناعية «أكبر مدينة صناعية بتروكيماوية في العالم».

ووفق استراتيجية التوسع في الصناعات التحويلية فقد شملت في مرحلتها الأولى قيام مجمعي صناعة الفوسفات لتكون المملكة على خارطة العالم كداعم رئيسي للأمن الغذائي كثاني أكبر مورد للأسمدة الفوسفاتية للدول الزراعية، ومجمع الألمنيوم الذي سيكون اللبنة الأساسية للعديد من الصناعات التحويلية ومنها صناعة المحركات وقطع السيارات.

بنية تحتية مجهزة

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وأسهم إنشاء ميناء رأس الخير الصناعي الذي جهز ببنية تحتية وأعماق بحرية تتناسب مع الصناعات التعدينية، وإنشاء محطة تحلية رأس الخير لإمداد المدينة بما تحتاجه من الكهرباء والماء في تطور مدينة رأس الخير الصناعية، حيث وقعت الهيئة الملكية للجبيل وينبع عام 2016 مذكرة تفاهم مع شركة أرامكو السعودية، وتحديث الخطة العامة لمدينة رأس الخير الصناعية لتشمل مجمع صناعي للصناعات والخدمات البحرية الذي أطلق عليه مسمى مجمع الملك سلمان العالمي للخدمات الصناعية البحرية.

صناعة السفن

ويضم مجمع الملك سلمان العالمي للخدمات الصناعية البحرية منطقة لصناعة السفن العملاقة، تتكون من حوضين جافين ومباني صناعية لصناعة محركات السفن، إضافة إلى منطقة أخرى لتصنيع المنصات البحرية والحفارات، ومنطقة لإصلاح السفن وصيانتها، وجزء خاص بسفن الإمداد البحري الذي يحتوي على عدد من المراسي الجافة ورافعات السفن الخاصة وإصلاح وبناء سفن الإمداد البحري.

وسيجري العمل بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين على تطوير المجمع عبر شركة أرامكو السعودية، وتطوير منطقة التجمعات البحرية (Offshore Cluster) بالكامل بواسطة الهيئة الملكية بالجبيل.