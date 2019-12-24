اتحاد الصناعات يختتم ورشة عمل حول "تعظيم الإستفادة من الموارد البشرية – برنامج 3R"

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وأوضح م. عادل نورالدين مدير مركز خدمات تطوير الأعمال والمنسق العام لفروع اتحاد الصناعات المصرية، أن ورشة العمل تهدف إلى مساعدة الشركات فى حل المشكلات المتعلقة بنقص المهارات ودوران العمالة عن طريق تعزيز قدرات الشركات في التعيين والتدريب ثم الإستبقاء على قوة عمل تتسم بالكفاءة والاستقرار حيث تشتمل ورشة العمل على موضوعات مثل وضع الاستراتيجية، وعرض لبرنامج 3R والملامح الرئيسية لتطبيق البرنامج، وتقييم الشر كات (معدل دوران العمالة وتكلفة دوران العمالة).
كما يتضمن البرنامج أيضاً التعريف بكيفية تحديد الاحتياجات التدريبية والأدوات لتحقيق التنمية والتطوير المهنى الذى يوفرها برنامج 3R، ومن ثم التعرف بآليات وخطوات تطبيق إدارة الأداء.
وتأتى هذه الدورة في إطار الخدمات التي يحرص إتحاد الصناعات المصرية على تقديمها إلى أعضائه من الغرف الصناعية وأعضائها من الشركات والمنشآت الصناعية من خلال مركز خدمات تطوير الأعمال بهدف النهوض بكفاءات الموظفين والعاملين وللارتقاء بمستويات الأداء، الأمر الذي يساهم في خلق بيئة عمل مستقرة في كل منشأة، وبالتالي على القطاع الصناعي والاقتصاد القومي ككل بالإضافة إلى استقرار العاملين على الصعيد الشخصي والاجتماعي.
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