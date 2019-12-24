شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الكندي قبيل إغلاق عطلة أعياد الميلاد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي خلال تداولات اليوم على نحو سلبي مع استعداد المستثمرين للاحتفال بأعياد الكريسماس.



وصرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" اليوم أنه سيوقع قريباً على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع نظيره الصيني "شي جين بينج" في مراسم احتفالية ستنعقد بالولايات المتحدة.

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وأشاد "ترامب" بالتقدم المحرز على الصعيد التجاري مع بكين الأمر الذي سيدفع الاقتصاد العالمي والأسواق نحو مزيد من النمو.



وسوف تغلق أسواق الأسهم والسندات في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا وألمانيا وفرنسا غدا للاحتفال بعطلة أعياد الميلاد على أن تعاود العمل يوم الخميس.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الكندي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 16:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.7595، وسجل أعلى سعر عند 0.7614، بينما سجل أقل سعر عند 0.759.