الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - زاروبيج نفط الروسية تعلن انضمامها إلى امتيازين بحريين في مصر قال منتج النفط والغاز المملوك للحكومة الروسية زاروبيج نفط يوم الثلاثاء إنه انضم إلى رقعتين نفطيتين بحريتين في مصر بموجب اتفاق لتقاسم الإنتاج. وقالت الشركة إن موارد الرقعتين - جنوب شرق رأس العش وشرق جبل الزيت - تقدر بأكثر من 200 مليون برميل.

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