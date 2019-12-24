وزير الطاقة يوقع اتفاقية ومذكرة تفاهم مع الكويت لاستئناف إنتاج البترول من الحقول المشتركة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقعت السعودية مع الكويت الشقيقة اليوم في الكويت، اتفاقية ملحقة باتفاقيتي تقسيم المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين البلدين، ومذكرة تفاهم تتعلق بإجراءات استئناف الإنتاج النفطي في الجانبين.

وقد وقع الاتفاقية الملحقة، عن الجانب السعودي وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان ، وعن الجانب الكويتي، الشيخ الدكتور أحمد الصباح وزير الخارجية.

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أما مذكرة التفاهم، فقد وقعها عن الجانب السعودي وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، وعن الجانب الكويتي الدكتور خالد علي الفاضل وزير النفط ووزير الكهرباء والماء.

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان إن توقيع الاتفاقية ومذكرة التفاهم هو ترجمة للعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، وأخيه الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة حفظهما الله.

وثمن وزير الطاقة الجهود الكبيرة التي بذلها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، في التوصل لهذه الاتفاقية التاريخية، وبما يحقق المصالح المشتركة للطرفين.

وأكد وزير الطاقة أن حصة المملكة من استئناف إنتاج البترول من الحقول المشتركة لن يؤثر على مستوى إمدادات المملكة إلى الأسواق العالمية، حيث سيكون إنتاج المملكة 9.744 مليون برميل يوميًا من النفط الخام التزامًا بهدفها المحدد في اتفاق "أوبك+" الأخير.