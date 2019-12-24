شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر برميل النفط الكويتى 86 سنتا ليسجل 41ر67 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفض سعر برمیل النفط الكویتى 86 سنتا ليسجل 41ر67 دولار فى تداولات امس الاثنین مقابل27ر68 دولار للبرمیل فى تداولات الجمعة الماضى وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكویتیة.

وفى الأسواق العالمیة ارتفعت العقود الآجلة لخام القیاس العالمى برنت 25 سنتا لیتحدد سعر التسویة عند 39ر66 دولار للبرمیل وارتفع الخام الأمریكى غرب تكساس الوسیط 8 سنتات لیبلغ 52ر60 دولارللبرمیل.

وكانت مؤسسة البترول الكويتية اليوم الثلاثاء قد أعلنت إنها ستعدل معيار تسعير مبيعات نفطها الخام إلى آسيا مضيفة أن تعديل آلية تسعير نفطها الخام الكويتى المتجه شرقى السويس سيسرى من أول فبراير.

كان معيار مؤسسة البترول الكويتية هو متوسط تقييمى خامى دبى وعمان على بلاتس. وسيستبدل المعيار الجديد خام عمان على بلاتس بأسعار خام عمان على بورصة دبى للطاقة بينما سيُبقى على مكون خام دبى على بلاتس.