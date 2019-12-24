شكرا لقرائتكم خبر عن زاروبيج نفط الروسية تعلن انضمامها إلى امتيازين بحريين فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال منتج النفط والغاز المملوك للحكومة الروسية زاروبيج نفط، اليوم الثلاثاء، إنه انضم إلى رقعتين نفطيتين بحريتين فى مصر بموجب اتفاق لتقاسم الإنتاج. وقالت الشركة إن موارد الرقعتين - جنوب شرق رأس العش وشرق جبل الزيت - تقدر بأكثر من 200 مليون برميل. تعتزم زاروبيج نفط حفر بئرين استكشافيتين فى المنطقتين.

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