شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الدواجن اليوم بالأسواق عند 24 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 24-12– 2019 استقرارا فى الأسواق، بحسب التسعيرة المقررة من شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

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وقال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الدواجن من المزرعة 24جنيها، فى حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين 27-29جنيها للكيلو حسب المنطقة.

وأشار السيد، لـ"ليوم السابع" إلى أن سعر الدواجن البلدى من المزرعة بـ 27جنيها وتباع فى محلات التجزئة بين32-33جنيها للكيلو، وتراوح سعر الكتكوت بين 5-6 جنيهات، فيما استقر سعر كرتونة البيض ليصل إلى 30.5جنيه للكرتونة وتباع للمستهلك 34-37جنيها.