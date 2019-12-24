شكرا لقرائتكم خبر عن "متلايف" و"ولاء" للتأمين تتلقيان عدم ممانعة "ساما" بشأن اندماجهما والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت كل من شركة متلايف إيه آي جي العربي وولاء للتأمين التعاوني عن تلقيهما خطاب عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" على صفقة الاندماج بينهما.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، إن كل من شركة متلايف إيه آي جي العربي وشركة ولاء للتأمين التعاوني ستستمران بالعمل للحصول على الموافقات النظامية الأخرى اللازمة.

وتجدر الإشارة إلى أن إتمام صفقة الاندماج مشروط بالحصول على كافة الموافقات النظامية الأخرى اللازمة، بالإضافة إلى موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة متلايف وموافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة ولاء للتأمين التعاوني الخاصة بصفقة الاندماج.

وبعد الحصول على الموافقات النظامية الأخرى اللازمة، ستقوم شركة متلايف إيه آي جي العربي بإصدار ونشر تعميم مجلس الإدارة والذي سيكون موجه لمساهمي شركة متلايف إيه آي جي العربي والذي سيتضمن بشكل رئيسي رأي مجلس إدارة شركة متلايف إيه آي جي العربي بخصوص العرض المقدم وصفقة الاندماج.

وسبق أن وقعت شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني "متلايف إيه آي جي العربي" اتفاقية اندماج ملزمة مع شركة ولاء.

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وتخضع هذه الصفقة لنظام الشركات الصادر من وزارة التجارة والاستثمار ولوائح هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية، بما في ذلك لائحة الاندماج والاستحواذ وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرّة، وقواعد الإدراج الصادرة عن شركة السوق المالية السعودية "تداول"، ولوائح مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" ذات الصلة.

ونوهت ولاء للتأمين، في بيان مُنفصل، إلى أنها لا تملك أية أسهم في شركة متلايف أيه آي جي العربي، كما لا تملك شركة ولاء خيار شراء أي أسهم في شركة متلايف.

كما أن المستشار المالي لشركة ولاء للتأمين "الجزيرة كابيتال" غير ملزم بتقديم تأكيد يفيد بتوافر الموارد الكافية لدى شركة ولاء للتأمين لإتمام الصفقة، وذلك نظراً لأنه لن يتم سداد قيمة الصفقة أو أي جزء منها بشكل نقدي.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة ولاء للتأمين التعاوني في مطلع يونيو الماضي عن قيامها بتوقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني، وذلك لتقييم جدوى اندماج الشركتين.

واتفقت الشركتان على أنه في حال نجاح مشروع الاندماج سيتم الاندماج بطريق مبادلة الأسهم بحيث ستقوم شركة ولاء عند اكتمال الاندماج باصدار أسهم جديدة لمساهمي الشركة مقابل كافة الأسهم المصدرة في الشركة.