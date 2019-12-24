شكرا لقرائتكم خبر عن "أرامكو" تتسلم إشعار إلحاقي من "جولدمان ساكس" بعدم تنفيذ أي عمليات استقرار سعري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" عن استلام إشعار إلحاقي من شركة جولدمان ساكس العربية السعودية، مدير الاستقرار السعري، فيما يخص الطرح العام الأولي من أسهم المصدر "الطرح" الذي يتضمن الإعلان الأول خلال مدة الاستقرار السعري.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، إنه لم يتم تنفيذ أي عمليات استقرار سعري حتى تاريخه.

وتتوقع انتهاء مدة الاستقرار السعري في تاريخ أقصاه 9 يناير المُقبل/ كما يُشار إلى أن الفترة الواقعة ما بين 11 ديسمبر الجاري إلى 9 يناير 2020 هي مدة الاستقرار السعري.

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وقامت أرامكو بطرح 3 مليار سهم عادي- باستثناء خيارات الشراء- بسعر طرح 32 ريال سعودي.

وأعلن بنك جولدمان ساكس في أغسطس الماضي أنه دخل على طريق التنافس لأخذ دور في اكتتاب شركة أرامكو السعودية، بعد سعي دام لمدة شهر من كبار المديرين التنفيذيين بالبنك، بما فيهم دينا باول المسئولة سابقاً بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتسعى السعودية في الوقت الحالي لطرح نحو 5% من أسهم أرامكو للبيع والذي يعد إحدى ركائز رؤية 2030، وهي خطة إصلاح طموحة يتبناها ولي العهد محمد بن سلمان وتهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد السعودي وتقليص اعتماده على النفط.