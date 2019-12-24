شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "الشرقية الزراعية" تبحث زيادة رأسمالها 20 يناير المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت الشركة الشرقية للتنمية الزراعية، دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، في 20 يناير المُقبل، وذلك لبحث مُقترح زيادة رأس مالها لغرض الاستحواذ على أصلين عقاريين.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن رأس المال سيرتفع من 75 مليون ريال إلى 120 مليون ريال، وذلك عن طريق إصدار 4.5 مليون سهماً عادياً‏.

ومن المُقرر أن تصوت الجمعية على صفقة استحواذ الشركة على أصلين عقاريين في مدينة الرياض في حال الموافقة على زيادة رأس المال.

وسبق أن وقعت الشرقية الزراعية، في مايو الماضي، اتفاقية للاستحواذ على شركة غير مدرجة أصول عقارية مدرة للدخل تقع في مدينة الرياض، عن طريق زيادة رأس مال الشركة من خلال إصدار أسهم لملاك.

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والأصول العقارية عبارة عن مجمعين سكنيين هما مجمع رسيل السكني وهو عبارة عن مجمع سكني مغلق مكون من 90 وحدة سكنية تضم 42 فيلا و48 شقة سكنية، ومجمع الربيع السكني وهو عبارة عن ست عمائر سكنية تحتوي على 86 شقة سكنية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشرقية للتنمية حققت صافي خسائر بلغ 891 ألف ريال خلال الربع الثالث من العام 2019، مقابل خسائر بلغت 2.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تراجع الخسائر خلال الربع الثالث إلى تقليص نفقات الشركة التشغيلية بعد ايقاف النشاط الزراعي حيث كان يحقق هذا النشاط خسائر تشغيلية نتيجة تخفيض الانتاج تمهيدا للايقاف التام الذي يتماشى مع توجه وزارة الزراعه.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 2.3 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 5.8 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة تراجع بلغت 59.6%.