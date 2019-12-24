شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يواصل الانخفاض بعيداً عن الحاجز القياسي 2000 دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم مواصلاً الابتعاد عن مستوياته القياسية أعلى حاجز ألفي دولار الذي تجاوزه في الأسبوع الماضي للمرة الأولى في تاريخه.



وتلقى البلاديوم دعما في الآونة الأخيرة من انقطاع الكهرباء في مناطق واسعة بجنوب إفريقيا الأمر الذي أثار القلق من تعطل أنشطة التعدين في ثاني أكبر منتج للبلاديوم على مستوى العالم.



وعلاوةً على ذلك، قفزت قيمة البلاديوم بأكثر من 50% منذ بداية العام الجاري، ويعد من أفضل المعادن أداءً عام 2019.

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وشددت حكومات ودول حول العالم من قواعد انبعاثات الكربون لمكافحة التغيرات المناخية والتلوث الجوي الأمر الذي دفع شركات صناعة السيارات للتحول إلى المركبات العاملة بالبطاريات أو صناعة مكونات داخلية تقلل الانبعاثات.



وعلى أثر هذا الأمر، ارتفع الطلب على البلاديوم بوصفه أحد المعادن المستخدمة في تقليل انبعاثات عوادم السيارات.



وخلال تعاملات اليوم، انخفضت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 14:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 1840.5 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 1863.3 دولار وأقل سعر عند 1830 دولارا.