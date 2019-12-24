شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تستقر سلبياً في بداية التداولات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت الأسهم الأمريكية على نحو سلبي في بداية تداولات جلسة الثلاثاء المختصرة قبيل عطلة أعياد الكريسماس، لكنها لا تزال قرب أعلى مستوياتها التاريخية على الإطلاق.



وسوف تغلق أسواق الأسهم والسندات غدا الأربعاء للاحتفال بأعياد الكريسماس، وسوف تعاود العمل بعد غد الخميس.

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وصرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأنه سيوقع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بحضور نظيره الصيني "شي حين بينج" في وقت لاحق هذا الشهر، وهو ما يخالف توقعاتت بأن التوقيع على الاتفاق الجزئي سيكون في يناير/كانون الثاني.



وتجدر الإشارة إلى أن "وول ستريت" وأسواق الأسهم في أوروبا سجلت أعلى مستويات قياسية عقب الإعلان عن التوصل إلى المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين واشنطن وبكين.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض "داو جونز" بحلول الساعة 15:08 بتوقيت جرينتش بأققل من 0.1% (ما يعادل 20 نقطة) إلى 28531 نقطة، كما تراجع "ناسداك" بنقطة واحدة إلى 8944 نقطة، فيما انخفض "إس أند بي 500" بنقطتين إلى 3221 نقطة.