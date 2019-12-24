شكرا لقرائتكم خبر عن نيوم وجامعة الأمير مقرن تطلقان شراكة تعليمية بالتعاون مع أعرق جامعة في العالم في تعليم الضيافة والان نبدء بالتفاصيل

اطلقت شركة نيوم برنامجها للابتعاث الداخلي لأبناء المجتمع المحلي بعد توقيعها وجامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز اتفاقية شراكة ستوفر منحاً دراسية لمئات الطلاب والطالبات من منطقتي تبوك ونيوم في تخصص إدارة الضيافة العالمية بمراحله التعليمية المختلفة بإشراف مباشر من جامعة ايكول اوتيليري دو لوزان (EHL) في سويسرا، أفضل وأعرق جامعة في العالم في تخصص الضيافة.

وسيتمّ فتح المجال لنحو 250 طالب وطالبة اعتباراً من شهر يناير 2020 للمشاركة في البرنامج الدراسيّ، على أن تقدّم للطلاب الذين يتمّون البرنامج بنجاح فرص عمل ملائمة لدى الشركات التابعة لنيوم والمتعاقدة معها فور الانتهاء من دراستهم. وتم اختيار جامعة الأمير مقرن لهذا البرنامج نظراً لجودة التعليم في تخصص الضيافة وشراكتها مع أعرق جامعة في العالم في هذا التخصص والتي يعود عمرها لأكثر من مئة عام. وسيتم إضافة المزيد من المنح في هذا البرنامج إذا ما دعت الحاجة مستقبلاً.

ويعد قطاع الضيافة من أهم القطاعات لسوق العمل السعودي في السنوات القادمة ورافداً لتنويع مصادر الدخل، خاصة مع فتح المملكة أبوابها هذا العام واستقبالها مزيداً من السياح بعد اطلاقها التأشيرة الالكترونية. وتدعم هذه الاتفاقية مع جامعة الأمير مقرن أهداف رؤية السعودية 2030 في تطوير رأس المال البشري في تخصصات تساعد في نمو الناتج المحلي غير النفطي، في الوقت ذاته تعزز فيه ثقة المشروعات العملاقة في المملكة في مخرجات التعليم للجامعات الوطنية.

وفي هذا الإطار، قال نظمي النصر، الرئيس التنفيذي لشركة نيوم: "سيكون قطاع السياحة أحد أهم القطاعات للاقتصاد السعودي وأسرعها نمواً. وتهدف نيوم أن تكون وجهة رئيسة على خارطة السياحة السعودية لجذب خمسة ملايين سائح سنوياً بحلول عام 2030. ولتحقيق هذا الهدف، حرصنا على اختيار أفضل الشركاء والبرامج لتمكين أبناء وبنات المجتمع المحلي من الارتقاء بمستقبل السياحة في منطقتهم نيوم التي نعمل على أن تكون وجهة عالمية رائدة للعيش والعمل والزيارة."

من جهته قال الدكتور نبيل بن علي الراجح، مدير جامعة الأمير مقرن: "إن شراكتنا مع نيوم نقلة نوعية تعود نفعها على منطقة المدينة المنورة، وقطاع الأعمال الذي يشهد نموًّا في استقطاب الكفاءات الوطنيّة، لاسيما المشاريع التنمويّة الكبرى في المنطقة الغربيّة والشمال الغربيّ. وبهذا تكون الجامعة المتميزة في برامجها الأكاديمية وتخصصاتها النوعية في الأمن السيبراني والتخصصات الهندسية وإدارة الأعمال من أهم المشاركين في التطور المتسارع الذي يشهده هذا الوطن في قطاع التعليم؛ من خلال الإسهام في خلق خيارات وظيفيّة مهنيّة وخدمات مساندة تتناسب ومتطلبات رؤية 2030 لتطوير رأس المال البشري وتدريبه وتنميته؛ بهدف توطين الكفاءات في مختلف التخصصات."

ويعدّ إعلان اليوم استكمالاً لسلسلة مشاريع آخرى جرى إطلاقها في إطار برنامج نيوم للمسؤولية الاجتماعية الذي يتعاون مع عدد من الشركاء لتوفير منح دراسية للطلاب من أجل اكتساب مهارات جديدة والاستفادة من فرص تعليم لافتة. حيث اطلقت نيوم المرحلة الأولى من برنامجها للابتعاث الخارجي الذي سيستفيد منه نحو أكثر من مئتين طالباً وطالبة خلال الخمس سنوات المقبلة وسيتلقون تعليمهم في الولايات المتحدة وغيرها من الدول بدءاً من يناير 2020. وإضافة إلى ذلك اطلقت نيوم برنامج تدريب مهني منتهي بالتوظيف للآلاف الطلاب من أبناء المجتمع المحلي بالشراكة مع المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني.

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لمحة عن نيوم:

تم تأسيس شركة نيوم كشركة مساهمة مقفلة في 22 يناير 2019 وهي مملوكة بالكامل من صندوق الاستثمارات العامة. وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس صندوق الاستثمارات العامة قد سبق أن أعلن المشروع في 24 أكتوبر من عام 2017 .تعدّ نيوم وجهة جديدة تتخذ موقعاً استراتيجياً شمال غرب المملكة العربية السعودية على أحد أهمّ الطرق الاقتصادية في العالم بمحاذاة البحر الأحمر وخليج العقبة بحيث تشكّل نقطة التقاء تجمع المنطقة العربية، وآسيا، وأفريقيا، وأوروبا. تمتد نيوم على مساحة تقدر بنحو 26,500 كم ولا تبعد سوى 8 ساعات بالطائرة عن 70% من سكان العالم.

تهدف نيوم لأن تشكّل مستقبل المعيشة، فهي غير مسبوقة بحجمها ولا تحدّها أيّ قيود تاريخية. اشتُق اسم نيوم من جزئين؛ يتكون الجزء الأول من الأحرف الثلاثة الأولى NEO وهي بادئة لغوية في اللاتينية القديمة تعني "جديد"، أما الجزء الثاني M فيرمز إلى حرف الميم كونه الحرف الأول من كلمة "مستقبل" باللغة العربية. وبالتالي، فإن المعنى الذي يشير إليه اسم نيوم هو المستقبل الجديد الذي يحتضن أفضل الأفكار والشركات الناشئة الواعدة والشركات العريقة والقطاعات المستقبلية وأفضل المواهب التي ستتعاون في توفير حلول لأبرز التحديات التي تواجهها البشرية.

وتم تحديد القطاعات الاقتصادية لنيوم المبنية على مبدأي المعيشة والابتكار وهي الطاقة والماء، والتنقل، والتقنيات الحيوية، والغذاء، والتصنيع، والإعلام، والترفيه والثقافة والموضة، والعلوم التقنية والرقمية، والسياحة، والرياضة، والتصميم والبناء، والخدمات، والصحة والرفاهية، والتعليم، وستمثل المعيشة الركيزة الأساسية لكل القطاعات.

لمحة عن جامعة الأمير مقرن:

أُنشئت جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز بوصفها أوّل جامعة خاصّة غير ربحيّة في المدينة المنوّرة، فكانت صرحًا علميًّا شامخًا يليق بمكانة المدينة المنوّرة الدّينيّة والعلميّة بخاصّة، وبالمملكة العربيّة السّعوديّة بعامّة، أمّا التّعليم فيها فيرقى إلى مستوى التّعليم العالي النّوعيّ التّخصّصيّ الرّائد. وقد اتضّح هدف الجامعة منذ بداية نشأتها؛ حين وجّه المؤسّس الرّئيس للجامعة -صاحب السّموّ الملكيّ الأمير مقرن بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة مؤسّسة البيان الخيريّة للتّعليم- بضرورة أن تكون هذه الجامعة عالمية المستوى. وقد أسهمت كوكبة من محبّي الوطن المخلِصين والمؤمنين بأهميّة العلم والتّعلّم في تنفيذ ذلك التّوجّه الرّائد ذي المقصد العلميّ النّوعيّ والتّنوّعيّ، فبرزت تلك الفكرة إلى الوجود، وتجسّدت في صرح علميّ متميّز وفقَ أرقى المعايير الأكاديميّة المعتمدة. ومنذ نشأت هذه الجامعة عام 2014م كان التميّز هدفها الأوّل الذي لأجله صاغت رسالتها ورؤيتها، ورسمت أهدافها الاستراتيجيّة لتخريج أجيال تتحلّى بالتّعلّم المستقلّ، وبالتّفكير التّحليليّ والإبداعي، وعلى قدر عالٍ من الثّقافة المستندة إلى البحث والإبتكار.