شكرا لقرائتكم خبر عن المنصور للسيارات تقدم مفهوم جديد للصيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - " ادفانس بلس" استمتع بمزايا عقود الصيانة المدفوعة مسبقا

أطلقت المنصور للسيارت أحدث برامج الصيانة تحت مسمى المنصور أدفانس بلس " A+ " والذي يقدم لعملاء “شيفرولية و أوبل “ الجدد " نقل وملاكي " خصومات هائلة على الصيانات الدورية ، ويعمل أيضا على تأمين العملاء ضد غلاء أسعار الصيانة والزيوت وقطع الغيار عن طريق تثبيت سعر الصيانة لمدة تصل الي 3 سنوات أو 100 ألف كم وهي فترة الضمان الخاصة بالعميل وهو ما يعد تأمينا للعملاء ضد الغلاء و تقلبات الأسعار وذلك بالتعاون مع شل للزيوت.

ليس هذا فحسب بل حرص فريق العمل على إضافة العديد من المميزات الأخرى لعملاء شيفرولية وأوبل فيمكن للعملاء تقسيط الصيانة حتى 48 شهر تضاف إلى قسط السيارة وذلك بالتعاون مع شل للزيوت.

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ويمنح برنامج المنصور أدفانس بلس A+خصما كبيرا للعملاء على أعمال الصيانة وقطع الغيار "خارج أعمال الصيانة الدورية" وبذلك تصبح ميزة إضافية يتمتع بها عملاء شيفرولية و أوبل الجدد و يمنح أيضا أولوية الحجز لإجراء الصيانة الدورية أو أية صيانات أخرى طارئة ما يعمل على توفير الوقت لعملاء البرنامج الجديد.

ويعد برنامج المنصور أدفانس هو أقوى برامج رعاية العملاء فى قطاع خدمات ما بعد البيع، ويقدم مفهوما جديدا للصيانة والعناية بالسيارات حاملا شعار مواجهة الغلاء وتوفير راحة البال للعملاء، وهى ليست السابقة الأولى لشركة المنصور للسيارات ـ فقد أطلقت الشركة من قبل برنامج منصور بلس بالإضافة إلى مجموعة متميزة من حملات التخفيضات والكشف المجاني لعملاء شيفرولية وأوبل بالتعاون مع شل للزيوت