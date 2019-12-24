شكرا لقرائتكم خبر عن مسودة: المغرب سيعلق رسوم القمح اللين من 2 يناير إلى 30 أبريل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت مسودة مرسوم اطلعت عليها رويترز اليوم الثلاثاء، أن المغرب سيعلق الرسوم الجمركية على القمح اللين فى الفترة من الثانى من يناير إلى 30 أبريل لضمان انتظام الإمدادات واستقرار السعر فى السوق المحلية.
ومن المقرر الإعلان عن تعليق الرسوم الجمركية البالغة 35 % رسميا بعد اجتماع حكومى يوم الخميس.
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