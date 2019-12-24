شكرا لقرائتكم خبر عن هواوى Nova 5T يحقق نجاح كبير خلال حملة الحجز المُسبق فى السوق المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - • الهاتف والساعة الذكية HUAWEI WATCH GT 2 يطرحان رسمياً في السوق المصري يوم 26 ديسمبر

أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك عن أن هاتفها Nova 5T و HUAWEI WATCH GT 2 حققا نجاحاً كبيراً في سوق الهواتف الذكية بمصر خلال فترة وجيزة جداً في حملة الحجز المُسبق ويرجع الفضل في تحقيق هذا النجاح الي ثقة ودعم مستهلكي وشركاء هواوي في مصر. حيث سيتم طرح هاتف HUAWEI Nova 5T والساعة الذكية HUAWEI WATCH GT 2 للبيع المباشر في السوق المصري يوم 26 ديسمبر.

ويجمع هاتف هواوي الجديد بين إمكانيات ومزايا الهواتف الرائدة المتمثلة في رقاقة معالج HiSilicon Kirin 980 وبين السعر التنافسي الذي تضمن به هواوي أفضل قيمة شرائية للمستهلكين.

قال السيد "بيك ين"، نائب رئيس هواوي مصر، "هواوي دائماً تضع عملائها في المقام الأول في مختلف أنحاء العالم، حيث اننا نوفر هواتف متطورة تتماشي مع جميع فئات مستخدمي الهواتف الذكية بأسعار تنافسية. ولهذا يثق عملائنا في علامة هواوي التجارية وهذا ما شهدناه في فترة قصيرة خلال حملة الحجز المُسبق لهاتف HUAWEI Nova 5T الذي يتميز بأفضل قيمة شرائية مقابل السعر التنافسي مقارنة بإمكانيات الهواتف الرائدة التي يتمتع بها الهاتف."

يتميز HUAWEI Nova 5T برقاقة معالج Kirin 980 مع 8 جيجا بايت من الذاكرة العشوائية، كما يدعم الهاتف واجهة المستخدم المتطورة من هواوي EMUI القابلة للتحديث الي EMUI 10، كما يتمتع الهاتف بشاشة 6.26 بوصة مع تقنية FullView التي تمنح المستخدم رحابة واسعة، ألوان ساطعة ووضوح أثناء الاستخدام. زودت هواوي الهاتف ببطارية عالية الكثافة تبلغ 3750 ميلي أمبير، حيث أنها توفر للمستخدم أداء وكفاءة عالية تصل الي 16 ساعة و11 دقيقة من الاستخدام الثقيل، كما أن الهادف يدعم تقنية الشحن السريع Super Charge التي تشحن الهاتف الي نسبة 50% خلال 30 دقيقة.

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يقدم هاتف HUAWEI Nova 5T تجربة مستخدم متطورة للغاية، حيث أن الهاتف يأتي بكاميرا أمامية مدمجة أسفل الشاشة بدقة 32 ميجا بكسل وبفتحة عدسة قياس f/2.0 لخاصية Aperture التي تدعم التقريب البؤري مما يمكن المستخدمين من التقاط صور سيلفي رائعة. يتمتع HUAWEI Nova 5T بكاميرا خلفية رباعية العدسات بدقة 48 ميجا بكسل (f/1.8 Aperture AF) + 16 ميجا بكسل (f/2.2 Aperture FF) + 2 ميجا بكسل (f/2.4 Aperture FF) + 2 ميجا بكسل (f/2.4 Aperture FF)، وتدعم الكاميرا الخلفية خاصية Auto Focus التي تلتقط أفضل اللحظات بجودة عالية.

واطلقت هواوي ايضاً ساعتها الذكية فى جيلها الثانى Huawei Watch GT2 حيث تقدم أداءً استثنائياً يتسم بالقوة والكفاءة وذلك بفضل معالج كيرين A1 المصمم خصيصاً لها، والذي يتيح استهلاكاً أقل للطاقة مع أداء أعلى بشكل كبير. وتأتي الساعة الجديدة كجزء من استراتيجية “Seamless AI Life” التى أعلنت عنها هواوي، والتي تهدف إلى بناء نمط حياة سلس مدعوم بالذكاء الاصطناعي يناسب مختلف السيناريوهات.

يذكر أن HUAWEI Nova 5T يقدم توليفة تجمع بين إمكانيات الهواتف الرائدة مع سعر تنافسي للغاية يقارب سعر فئة الهواتف المتوسطة وسيتم طرحه بالسوق المصري يوم 26 ديسمبر.