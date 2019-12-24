شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة مميزة تجمع فودافون وأيقونة الكوميديا محمد هنيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت فودافون اليوم توقيعها مع أيقونة الكوميديا فى مصر والعالم العربى محمد هنيدى لتقديم مفاجأت وخدمات لعملائها لم تفصح عن تفاصيلها بعد وذلك بالتعاون مع شركة فيكتورى لينك لخدمات المحتوى.

تأتى تلك الشراكة استكمالا لاستراتيجية فودافون مصر في العمل على تقديم كل ما هو جديد فى مجال المحتوى الرقمى والخدمات المضافة بهدف تقديم تجربة متميزة للعميل وقد زار النجم محمد هنيدى مقر شركة فودافون اليوم وكان فى استقباله محمد عبد الله رئيس القطاع التجارى وكريم عيد رئيس قطاع التسويق الرقمى ومحسن شعرانى رئيس قسم الخدمات المضافة ونهى سعد رئيس قسم الإتصالات الخارجية والإعلام وإنجى الصبان الرئيس التنفيذى لشركة فيكتورى لينك وقيادات شركة فودافون مصر وفيكتورى لينك .

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