شكرا لقرائتكم خبر عن جودلمان قد يُفعل آلية استقرار أسهم أرامكو بعد الطرح الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت أرامكو السعودية إن جولدمان ساكس قد يُفَعّل آلية استقرار سعر سهم الشركة بعد طرح عام أولى قياسى فى وقت سابق هذا الشهر.

يعمل وكيل الاستقرار على دعم سعر السهم عن طريق شراء أسهم إضافية فى السوق. وقال البيان إن فترة الاستقرار ستنتهى فى 9 يناير، لكن حتى الآن لم تقع أى معاملات بموجبها.

أغلقت أسهم أرامكو منخفضة نحو 0.6% اليوم عند 35.40 ريال (9.44 دولار)، لكنها تظل متجاوزة سعر طرحها الأولة البالغ 32 ريالا للسهم، مما يقدر قيمة عملاق النفط بنحو 1.9 تريليون دولار.

وتراجعت الأسهم بعد أن سجلت ذروة 38.7 ريال فى 12 ديسمبر.