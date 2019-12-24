شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: رئيس طيران الإمارات تيم كلارك سيتقاعد بنهاية يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت طيران الإمارات في مذكرة داخلية للموظفين اليوم الثلاثاء، إن تيم كلارك رئيس الشركة سيتقاعد بنهاية يونيو. أضافت المذكرة التي اطلعت عليها رويترز أن كلارك، الذي كان ضمن الفريق المؤسس لشركة الطيران في 1985، سيظل مستشارا بالشركة. وأكدت متحدثة باسم الشركة في رسالة بالبريد الإلكتروني تقاعد كلارك.

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