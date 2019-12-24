شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة البترول الكويتية تستحدث آلية جديدة لتسعير نفطها الخام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مؤسسة البترول الكويتية اليوم الثلاثاء إنها ستعدل معيار تسعير مبيعات نفطها الخام إلى آسيا. وأضافت المؤسسة فى بيان أن تعديل آلية تسعير نفطها الخام الكويتى المتجه شرقى السويس سيسرى من أول فبراير. Advertisements كان معيار مؤسسة البترول الكويتية هو متوسط تقييمي خامى دبى وعمان على بلاتس. وسيستبدل المعيار الجديد خام عمان على بلاتس بأسعار خام عمان على بورصة دبى للطاقة بينما سيُبقي على مكون خام دبى على بلاتس.

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