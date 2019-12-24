شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات وسط ضعف أحجام التداول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 4.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 697.045 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 65.9 مليون ورقة مالية بقيمة 382 مليون جنيه، عبر تنفيذ 12.6 ألف عملية لعدد 160 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 67.02% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.48%، والعرب على 14.5% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 54.68% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 45.31%.

ومال صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 374 ألف جنيه، 5.9 مليون جنيه، 21.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب المؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 12.1 مليون جنيه، 12.5 مليون جنيه، 2.7 مليون جنيه، على التوالى.

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وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 13805 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 1945 نقطة، وانخفض المؤشر مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 16151 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 5148 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 526 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 1384 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 493 نقطة.

وارتفعت أسهم 28 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 86 شركة، ولم تتغير مستويات 46 شركة.