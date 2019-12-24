شكرا لقرائتكم خبر عن يونايتد ستيل ينهي على آمال ارتفاعه – تحليل – 24-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم يونايتد ستيل (X) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وليتعرض أيضاً للضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مسجلاً خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.92% بما يعادل -0.11 نقطة ليستقر عند سعر 11.81 دولار، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى البعيد.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 13.35، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 10.10.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط
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