شكرا لقرائتكم خبر عن ستاربكس يغلق على انخفاض تكتيكي – تحليل – 24-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم ستاربكس (SBUX) في آخر جلساته، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.26% بما يعادل -0.23 نقطة ليستقر السهم عند سعر 88.23 دولار، ويأتي هذا الانخفاض وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 87.00، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 91.64.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه