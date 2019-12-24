شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر يرتفع بنطاق قناة سعريه تصحيحية صاعدة – تحليل – 24-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم فايزر (PFE) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم أرباحاً جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 0.23% بما يعادل 0.09 نقطة ليستقر السهم عند إغلاقه على سعر 39.32 دولار، ويأتي ارتفاع السهم وسط تداولاته بنطاق قناة سعريه تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 38.87، ليستهدف مستوى المقاومة 40.13.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد