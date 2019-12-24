شكرا لقرائتكم خبر عن إنيفيديا يجني أرباحه – تحليل – 24-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم إنيفيديا (NVDA) في آخر جلساته، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته السابقة على المدى القصير، وليحاول في الوقت نفسه اكتساب زخماً إيجابياً وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ويأتي انخفاض السهم في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استقرار تداولاته أعلى مستوى الدعم 228.56، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى البعيد (من 292.73 إلى 124.50)، مدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.23% بما يعادل -0.55 نقطة ليستقر عند سعر 238.82 دولار.

Advertisements

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 228.56، ليستهدف مستوى المقاومة التالي من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي عند سعر 253.07 الذي يمثل نسبة 76.4% منها.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه