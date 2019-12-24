شكرا لقرائتكم خبر عن مورجان ستانلي يحاول استعادة تعافيه – تحليل – 24-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم مورجان ستانلي (MS) بصورة طفيفة بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.06% بما يعادل 0.03 نقطة ليستقر السهم عند سعر 50.72 دولار، وذلك بعدما حاول السهم اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي بتراجعه في السابق، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 51.32، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 53.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد