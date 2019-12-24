شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يواصل الارتفاع..و"برنت" يقترب من 67 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم عقب تصريحات وزير الطاقة الروسي "ألكساندر نوفاك"، وحافظ علىى مكاسبه قبيل عطلة أعياد "الكريسماس".



وأكد "نوفاك" على أن بلاده سوف تواصل التعاون مع منظمة "أوبك" في إطار اتفاق خفض الإنتاج لدعم الأسعار وإعادة التوازن للسوق.



وسوف تغلق أسواق الأسهم والسندات غدا في عدد من الدول على رأسها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وأستراليا وكندا للاحتفال بأعياد "الكريسماس"، وهو ما يعني تأجيل الإعلان عن بيانات مخزون النفط في أمريكا.

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وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:16 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.8 نقطة بينما كان أقل مستوى عند 97.6 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سعر "ويست تكساس" بحلول الساعة 13:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 60.7 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 60.8 دولار وأقل سعر عند 60.4 دولار.



وصعد "برنت" بنسبة 0.5% إلى 66.7 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 66.9 دولار وأقل سعر عند 66.3 دولار.