بعد تراجع الأسعار.. أرخص 5 سيارات «زيرو» في مصر

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يهتم الكثير من المصريين بمتابعة أخبار السيارات وأسعارها، خاصة في الوقت الذي تتغير فيه الأسعار من وقت لآخر.
في هذا التقرير، نقدم لكم أرخص 5 سيارات "زيرو" في مصر في الوقت الذي يشهد فيه سوق السيارات حالياً تراجع الأسعار.
زوتي z100
zotye z100 بسعر 131,500 جنيه
سوزوكي alto
suzuki alto بسعر 134.900 جنيه
لادا جرانتا 2020
lada granta 2020 بسعر 143,000 جنيه
renault logan 2020
رينو لوجان بسعر 2020 165,000 جنيه
شيري اريزو 5
chery arrizo 5 بسعر 171.900 جنيه
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