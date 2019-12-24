بعد تراجع الأسعار.. أرخص 5 سيارات «زيرو» في مصر

يهتم الكثير من المصريين بمتابعة أخبار السيارات وأسعارها، خاصة في الوقت الذي تتغير فيه الأسعار من وقت لآخر.

في هذا التقرير، نقدم لكم أرخص 5 سيارات "زيرو" في مصر في الوقت الذي يشهد فيه سوق السيارات حالياً تراجع الأسعار.

زوتي z100

zotye z100 بسعر 131,500 جنيه

سوزوكي alto

suzuki alto بسعر 134.900 جنيه

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لادا جرانتا 2020

lada granta 2020 بسعر 143,000 جنيه

renault logan 2020

رينو لوجان بسعر 2020 165,000 جنيه

شيري اريزو 5

chery arrizo 5 بسعر 171.900 جنيه