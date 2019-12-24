شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: 3 شركات بترول عالمية فازت بمزايدة البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر بقطاع البترول ،في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 "عن نتائج المزايدة العالمية للبحث والاستكشاف بالبحر الأحمر والمتمثلة فى فوز ثلاث شركات بترول عالمية وهم شركات "رويال داتش شل وشيفرون وتوتال الفرنسية " لافتا أنه سيتم اعلان النتائج بشكل رسمي خلال الأيام القادمة.

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قد أكد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه سيتم الإعلان عن نتائج المزايدة العالمية للبحث والاستكشاف في البحر الأحمر خلال شهر ديسمبر الجارى.

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وتستعد منطقة البحر الأحمر لبدء النشاط البترولي من أعمال البحث والاستكشاف والإنتاج لأول مرة وذلك بعد أن طرحت وزارة البترول والثروة المعدنية ممثلة فى شركة جنوب الوادى القابضة للبترول خلال شهر مارس من العام الجاري عن مزايدة عالمية للبحث والاستكشاف عن البترول فى 10 قطاعات بالبحر الأحمر مساحتها كالتالي.. الأولى مساحتها 3057 كم2 والثانية مساحتها 3010كم2، والثالثة 3067 كم2، والرابعة 3084 كم2، والخامسة 3025 كم2، والسادسة 3050 كم2، والسابعة 3090 كم2، والثامنة 3060كم2، والتاسعة 3067 كم2، والعاشرة 3039 كم2.