شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع فى تعاملات هادئة فى ظل تخفيضات الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء فى تعاملات هزيلة قبل عيد الميلاد بعد أن قال وزير الطاقة الروسى إن التعاون مع أوبك لدعم السوق سيستمر وفى الوقت الذى يتوقع فيه محللون انخفاضا أسبوعيا ثانيا فى مخزونات النفط الخام الأمريكية.

ارتفع خام برنت 0.2 % إلى 66.51 دولار، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى إلى 60.59 دولار للبرميل.

وقال وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك فى مقابلة أمس الاثنين إن أوبك وروسيا وبقية المنتجين الذين يعملون معا لكبح الإنتاج ودعم الأسعار سيواصلون تعاونهم ما دام "فعالا ويحقق نتائج".

وأضاف نوفاك أن التعاون مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) سيستمر طالما تحتاجه السوق.

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واتفقت أوبك وغيرها من المنتجين فى نوفمبر على تمديد وزيادة قيود الإنتاج السارية منذ 2017، وقد يؤدى خفض الإنتاج إلى إزاحة ما يصل إلى 2.1 مليون برميل يوميا من السوق أو نحو 2% من الطلب العالمي.

لكن بيورنر تونهوجن رئيس أبحاث سوق النفط لدى ريستاد إنرجى قال فى مذكرة إنه على الرغم من ذلك، فإن أوبك تحتاج لفعل المزيد لتحقيق التوازن فى السوق على أساس مستدام.

ومن المتوقع أن تكون مخزونات النفط الأمريكية انخفضت بنحو 1.8 مليون برميل الأسبوع الماضي، لتتراجع للأسبوع الثانى وفقا لاستطلاع رأى أولى أجرته رويترز.

لكن من المتوقع أن تكون مخزونات البنزين ارتفعت للأسبوع السابع على التوالى ومن المتوقع أن تكون مخزونات نواتج التقطير زادت للأسبوع الخامس على الترتيب.

وتأخر التقرير الحكومى الأسبوعى الخاص بالمخزونات لمدة يومين بسبب عيد الميلاد، ويصدر التقرير فى المعتاد يوم الأربعاء.