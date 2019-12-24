شكرا لقرائتكم خبر عن شيفرون‭ ‬تتوقع عودة الإنتاج الكامل للنفط من حقل سعودى كويتى خلال 12 شهرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة شيفرون النفطية الأمريكية الكبيرة اليوم الثلاثاء إنها تتوقع عودة الإنتاج الكامل من حقل الوفرة النفطى بالمنطقة المقسومة السعودية الكويتية فى غضون 12 شهرا.

ووقعت الكويت والسعودية اليوم الثلاثاء اتفاقا يهدف لإنهاء خلاف قائم منذ 5 أعوام بشأن المنطقة المقسومة واستئناف الإنتاج الذى يمكن أن يمثل ما يصل إلى 0.5% من الإمدادات العالمية.

وقالت شيفرون "نرحب بتوقيع مذكرة تفاهم بين حكومتى المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ما من شأنه أن يقود لاستئناف الانتاج والعمليات فى عمليات الوفرة المشتركة".

وتدير شيفرون العربية السعودية، نيابة عن المملكة، حقل الوفرة على نحو مشترك مع الشركة الكويتية لنفط الخليج. وحقل الوفرة مغلق منذ مايو 2015.

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من جانبه قال محمد المرى رئيس شيفرون العربية السعودية إن الفرص التى تتمتع بها العمليات المشتركة فى حقل الوفرة الواقع فى المنطقة المقسومة بين السعودية والكويت هائلة وواعدة وسيعود تطوير هذه الموارد على جميع الأطراف بالنفع.