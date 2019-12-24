شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار الإماراتية: ندرس جمع تمويل مقابل تدفقات قمة برج خليفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت إعمار العقارية اليوم الثلاثاء إنها تدرس جمع تمويل مقابل التدفقات النقدية التى تدرها منصة المراقبة فى ناطحة السحاب التابعة لها برج خليفة، لكنها لا تتطلع إلى بيعها.

كانت رويترز أوردت أمس الاثنين نقلا عن مصادر أن إعمار تخطط لبيع منصة مراقبة "قمة البرج" لأعلى مبنى فى العالم وأنها كلفت ستاندرد تشارترد بتقديم المشورة فى العملية.

وقالت إعمار فى بيان للبورصة اليوم إنها "تود أن تؤكد... أنها لا تنوى بيع نشاط ‘قمة البرج’... إنما تدرس إبرام صفقة تجارية يتم بموجبها توفير تمويل مقابل الإيرادات النقدية".

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يبلغ ارتفاع برج خليفة 828 مترا، بما يصل إلى مثلى ارتفاع مبنى إمباير ستيت فى نيويورك ونحو ثلاثة أمثال ارتفاع برج إيفل فى باريس.

وتشرف قمة البرج على نافورة دبى، وهى وجهة جذب سياحى رائجة أيضا، ولها إطلالة على المدينة والساحل والصحراء.

ونقلت رويترز عن مصدرين قولهما يوم الاثنين إن عملية البيع بدأت فى نوفمبر. وطلب المصدران عدم نشر اسميهما لأن التفاصيل غير علنية.

وقال مصدر إن منصة المراقبة تدر ما بين 600 و700 مليون درهم (163-191 مليون دولار) سنويا.