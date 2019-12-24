شكرا لقرائتكم خبر عن عامر جروب تتقدم بطلب تخصيص 30 فدانا لإنشاء مشروع عقارى بسوهاج الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مجموعة عامر القابضة - عامر جروب، عن تقدمها بطلب لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتخصيص أرض بمدينة سوهاج الجديدة بمساحة 30 فداناً، لإقامة مشروع تطوير عقارى جديد.

وأوضحت الشركة، فى بيان لبورصة دبى، اليوم الثلاثاء، أنها لا تزال فى المراحل المبدئية لتحديد كامل مساحة الأرض القابلة للتخصيص، بالإضافة إلى تحديد السعر النهائي لها، منوهة إلى أنها لم تتسلم أى مخاطبات من الهيئة تفيد التصور النهائى بعد.

وحققت مجموعة عامر القابضة، أرباحاً بلغت 39.3 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضى، مقابل أرباح بلغت 70.8 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2018، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.

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وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 1.002 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.31 مليار جنيه فى الفترة المقارنة من العام الماضى.

وعلى أساس ربعى، حققت الشركة أرباحاً بلغت 13.9 مليون جنيه خلال الربع الثالث من العام الجارى، مقابل أرباح بلغت 15.8 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2018.