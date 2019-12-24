الاقتصاد

عامر جروب تتقدم بطلب تخصيص 30 فدانا لإنشاء مشروع عقارى بسوهاج الجديدة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن عامر جروب تتقدم بطلب تخصيص 30 فدانا لإنشاء مشروع عقارى بسوهاج الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مجموعة عامر القابضة - عامر جروب، عن تقدمها بطلب لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتخصيص أرض بمدينة سوهاج الجديدة بمساحة 30 فداناً، لإقامة مشروع تطوير عقارى جديد.

 

 

وأوضحت الشركة، فى بيان لبورصة دبى، اليوم الثلاثاء، أنها لا تزال فى المراحل المبدئية لتحديد كامل مساحة الأرض القابلة للتخصيص، بالإضافة إلى تحديد السعر النهائي لها، منوهة إلى أنها لم تتسلم أى مخاطبات من الهيئة تفيد التصور النهائى بعد.

 

 

وحققت مجموعة عامر القابضة، أرباحاً بلغت 39.3 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضى، مقابل أرباح بلغت 70.8 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2018، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.

Advertisements

 

 

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 1.002 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.31 مليار جنيه فى الفترة المقارنة من العام الماضى.

 

 

وعلى أساس ربعى، حققت الشركة أرباحاً بلغت 13.9 مليون جنيه خلال الربع الثالث من العام الجارى، مقابل أرباح بلغت 15.8 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2018.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عامر جروب تتقدم بطلب تخصيص 30 فدانا لإنشاء مشروع عقارى بسوهاج الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا