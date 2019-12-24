شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط هبوط قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع مؤشرا السوق العام والأول، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.01% خاسرا 0.45 نقطة ليغلق عند مستوى 6265.21 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.04% رابحاً 2.74 نقطة ليغلق عند مستوى 6978.28 نقطة، وهبط مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.15% خاسراً 7.15 نقطة ليغلق عند مستوى 4852.04 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 163.7 مليون سهم بقيمة 33.5 مليون دينار كويتى عبر 8799 صفقة.

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وتراجعت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.11%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.75%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.52%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.10%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 4.75%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.43%.

وجاء سهم "الشركة الوطنية للتنظيف" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 23.23%، تليه شركة مجموعة الخليج للتأمين بنسبة 9.82%، ثم شركة رابطة الكويت والخليج للنقل بنسبة 9.50%، فيما تصدر سهم "شركة دار الثريا العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 15.24% ثم شركة وثاق للتأمين التكافلى بنسبة 9.79%، ثم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 9.21%.