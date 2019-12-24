شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام لبورصة قطر بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.81% خاسرة 85.36 نقطة، لتغلق عند مستوى 10429.82 نقطة. وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 56.8 مليون سهم بقيمة 161.3 مليون ريال قطرى عبر تنفيذ 4349 صفقة، وارتفعت 7 أسهم، وانخفض 28 سهما ، واستقرت 9 أسهم. Advertisements وتراجعت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.42%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.21%، تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.02%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.62%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.56%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.21%.

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