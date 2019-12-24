إعمار العقارية تدرس إبرام صفقة تجارية لتوفير تمويل مقابل إيرادات قمة البرج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة إعمار العقارية، عن دراسة إبرام صفقة تجارية يتم بموجبها توفير تمويل مقابل الإيرادات النقدية لنشاط قمة البرج، نافية الأخبار المتداولة التى تشير إلى إعتزامها بيع نشاط قمة البرج فى برج خليفة.
وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت، أمس الاثنين، عن مصادر أن "إعمار العقارية" ستبيع منصة المراقبة فى برج خليفة، بما يصل لمليار دولار (3.67 مليار درهم).
يشار إلى أن منصة المراقبة تدر ما بين 600 و700 مليون درهم (163-191 مليون دولار) سنوياً، مقدراً قيمة المنصة بحوالى مليار دولار.
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