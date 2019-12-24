شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختان تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.07% رابحا 1.05 نقطة ليغلق عند مستوى 1600.17 نقطة، مدفوعة بصعود قطاع البنوك التجارية. وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 1.8 مليون سهم بقيمة 505.5 ألف دينار. Advertisements وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 8.31% مدفوعا بصعود سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 1.01%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.29%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 5.06% بضغوط هبوط سهم شركة بى.أم.أم.أى بنسبة 1.17%، شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 1.15%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%. كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.35% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 1.23%.

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