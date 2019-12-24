شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بختام التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.18% خاسرا 5.01 نقطة ليغلق عند مستوى 2777.44 نقطة، بضغوط هبوط جميع للقطاعات.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 73.1 مليون سهم محققة ما قيمته 137.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 1422 صفقة لعدد 31 سهما، وارتفعت 7 أسهم، وانخفض 19 سهما، واستقرت 5 أسهم.

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وتراجعت 7 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.03%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.52%، تلاه قطاع السلع بنسبة 0.41%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.36%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.29%، فقطاع الخدمات بنسبة 0.26%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.01%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة دار التكافل بنسبة 3.94%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 3.88%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم بنك المشرق بنسبة 7.83%، ثم سهم شركة ارابتك القابضة بنسبة 3.76%.