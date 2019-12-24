تراجع بورصة دبى بختام التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.18% خاسرا 5.01 نقطة ليغلق عند مستوى 2777.44 نقطة، بضغوط هبوط جميع للقطاعات.
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 73.1 مليون سهم محققة ما قيمته 137.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 1422 صفقة لعدد 31 سهما، وارتفعت 7 أسهم، وانخفض 19 سهما، واستقرت 5 أسهم.
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة دار التكافل بنسبة 3.94%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 3.88%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم بنك المشرق بنسبة 7.83%، ثم سهم شركة ارابتك القابضة بنسبة 3.76%.
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