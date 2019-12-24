شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تلحق بالذهب نحو الارتفاع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات الثلاثاء وسط طلب على المعادن النفيسة كملاذات آمنة تحوطا من جانب المستثمرين خلال عطلات أعياد الميلاد.



وسوف تغلق أسواق الأسهم والسندات في كل من أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وكندا غدا الأربعاء للاحتفال بأعياد "الكريسماس".



وفي هذه الأثناء، لا يزال المستثمرون في ترقب لتفاصيل المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين واشنطن وبكين والإعلان عن موعد التوقيعع عليها والذي على الأرجح سيكون في يناير/كانون الثاني.

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وفي سياق متصل، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 10:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.8 نقطة بينما كان أقل مستوى عند 97.6 نقطة.



ومع اقتراب عام 2019 من نهايته، شهدت أصول المخاطرة كالأسهم والمعادن الصناعية طلبا قويا من المستثمرين على الرغم من التوترات التجارية التي خيمت على التداولات في بعض جلسات العام.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار الفضة بحلول الساعة 12:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 1% إلى 17.67 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 17.715 دولار وأقل سعر عند 17.425 دولار.