«دبي لتنمية الصادرات» و«المناطق الحرة» يعززان التصدير

وقع مجلس المناطق الحرة في دبي ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات، أمس، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز فرص الأعمال والتجارة الخارجية والتصدير، وتعزيز مكانة دبي منصة عالمية للصادرات المتميزة من مختلف قطاعاتها الاقتصادية والخدمية ومناطقها الحرة، ومركزاً لتجارة إعادة التصدير.

وقّع مذكرة التفاهم في مكتب مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، الدكتور جمعة المطروشي أمين سر الأمانة العامة لمجلس المناطق الحرة في دبي، ممثلاً لمجلس المناطق الحرة بدبي، والمهندس ساعد العوضي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات.

تعزيز الفرص

وتهدف المذكرة إلى تطوير تبادل الخبرات والمعلومات والمعارف بين الجانبين، بهدف تعزيز الفرص التجارية وفرص الأعمال والتصدير المتوفرة عالمياً، بما يشمل المصنعين والمصدرين والتجار ومزودي الخدمات من خلال عرض الإمكانيات والموارد.

وبموجب المذكرة يشجع الطرفان شركات المناطق الحرة وأعضاء المؤسسة على بناء وتطوير علاقات تجارية واستثمارية ثنائية والتواصل والتفاعل بينها، واستكشاف فرص تنظيم فعاليات وأنشطة ترويج تجارية مشتركة، إلى جانب تبادل المعلومات التجارية وقواعد البيانات والبحوث وتقارير الأسواق، فضلاً عن تشجيع التعلم المتبادل، ومقارنة الأداء، وتدريب الموظفين وتبادل أفضل الممارسات التصديرية.

Advertisements

كما تنص المذكرة على تحفيز مزيد من الشركات المؤهلة للانضمام إلى عضوية مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إلى جانب تشجيع عضوية شركات المناطق الحرة في مبادرة «بوابة المصدّرين» للاستفادة من الخدمات المعلوماتية والإلكترونية التي توفرها، نحو اكتشاف أسواق جديدة لمنتجات وخدمات شركات المناطق الحرة.

استراتيجية ناجحة

وقال الدكتور جمعة المطروشي: «بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، رسخت دبي موقعها ومكانتها كمنصة عالمية للتصدير وتجارة عبور البضائع «الترانزيت» وإعادة التصدير».

وأكد أن تجارة المناطق الحرة في الدولة، خلال السنوات الخمس الماضية، بلغت 2.6 تريليون درهم، منها 1.5 تريليون درهم للواردات، و131 مليار درهم للصادرات غير النفطية، و1.03 تريليون درهم لإعادة التصدير، فيما شكلت تجارة المناطق الحرة حوالي 32% من إجمالي التجارة الخارجية للدولة، خلال الفترة ما بين 2014 و2018 التي بلغت 8.1 تريليون درهم، مشيراً إلى أن عدد الشركات العاملة في المناطق الحرة بدبي يفوق 44 ألف شركة.

وقال المهندس ساعد العوضي: ستساهم الاتفاقية في تحقيق مبادرة طريق دبي للحرير، وخطة الخريطة الجغرافية الاقتصادية لدبي كما حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في وثيقة الخمسين التي تم الإعلان عنها في مطلع هذا العام.