شكرا لقرائتكم خبر عن الليرة التركية تتراجع مع ضعف التداولات بالأسواق الناشئة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هبطت الليرة التركية خلال تعاملات، أمس، حيث شهدت غالبية عملات الدول النامية تغييراً محدوداً مع انخفاض أحجام التداول في الأسبوع الجاري والذي يشهد عطلات رسمية خاصة باحتفالات الكريسماس. وتراجعت العملة التركية مقابل نظيرتها الأمريكية 0.09% ليسجل الدولار 5.9435 ليرة. وكان المركزي التركي قد خفض معدل الفائدة للمرة الرابعة على التوالي.

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